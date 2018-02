Don Nicola Liveri, parroco 40enne di Marano e Malandriano – in provincia di Parma -, è stato trovato senza vita questa mattina intorno alle 9 nell’area esterna adiacente la parrocchia. L’allarme è stato lanciato da un suo fedele, dopo averlo visto riverso a terra: le indagini sul decesso del sacerdote sono affidate ai Carabinieri. Per il momento la morte di Liveri è avvolta nel mistero: ad attirare l’attenzione del medico legale una ferita alla testa, che potrebbe essere comunque conseguente a una caduta, forse mentre passeggiava o osservava alcune migliorie da fare al struttura.

L’ipotesi che va per la maggiore è quella del malore: da alcuni giorni Liveri non si sentiva bene, indossava abiti molto pesanti e avvertiva un certo malessere. Quarant’anni, originario di Parma, cresciuto nella parrocchia di Sant’Uldarico, Liveri aveva in un primo momento intrapreso la strada legale, seguendo le orme del padre. Dopo quattro anni da avvocato, l'uomo aveva deciso di seguire la vocazione, maturata in ambito francescano: per questo aveva deciso di entrare in seminario nel 2009, per poi prendere i voti nel 2015, quando è stato ordinato sacerdote in Duomo dal vescovo Solmi. Proprio il Vescovo di Parma, molto legato a Liveri, è corso sul luogo del ritrovamento del corpo in mattinata.