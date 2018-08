Un 36enne di origine inglese in vacanza con la famiglia a Jesolo è scomparso misteriosamente nei giorni scorsi. E altrettanto misteriosamente, dopo un appello su Facebook, è stato ritrovato a Treviso, a circa 44 chilometri di distanza dal luogo dell'allontanamento, mentre i suoi genitori sono tornati a casa a Londra. Un episodio alquanto strano, raccontato dalla stampa locale: il giovane, dopo aver fatto perdere le sue tracce lo scorso 23 agosto, è stato notato da una ragazza, che aveva letto la segnalazione della sua scomparsa sul web, in via Pasteur a Treviso, infreddolito e con in mano uno scontrino e le chiavi di una stanza d'albergo di piazza Marina, a Jesolo, dove era stato in villeggiatura assieme alla mamma, al padre e ad alcuni amici, che intanto avevano fatto le valigie e preso il primo aereo disponibile.

Tutto è cominciato lo scorso 23 agosto: sono le 11 di sera quando i titolari dell'albergo in cui il 36enne, che si esprime solo in un inglese difficilmente comprensibile, sta passando le vacanze si rivolgono ai vigili, alla questura e ai carabinieri, che diramano subito le ricerche. Parte nel frattempo anche un appello su Facebook. Ed è proprio grazie ad una segnalazione sul social network che una ragazza lo nota a Treviso e riesce ad avvertire le forze dell'ordine. È il 26 agosto: per tre notti e due giorni ha vagabondato senza meta, perdutosi del tutto fra le campagne della pianura padana colpite dalla pioggia e dai temporali. Gli agenti lo hanno trovato non del tutto lucido e per questo è stato accompagnato al pronto soccorso per verificarne le condizioni di salute. Successivamente è stato accompagnato in Questura, dove sono stati svolti ulteriori accertamenti. Avvisati dell'accaduto, i genitori sono rientrati in Italia nella tarda serata di ieri, lunedì 27 agosto, per portarlo a casa. Ma i motivi dell'allontanamento, così come del suo arrivo a Treviso, restano avvolti nel mistero.