Si chiama Miriam, è una ragazza di 16 anni e da cinque giorni è letteralmente scomparsa da Aulla, in provincia di Massa Carrara. L'adolescente ha fatto perdere le sue tracce da lunedì 8 aprile. Dopo le prime ricerche senza esito la notizia della sparizione della ragazza è stata data anche dal programma ‘Chi l'ha visto', che ha divulgato alcuni particolari: "La giovane porta occhiali da vista neri e indossa spesso un cappellino da baseball". Anche sui social sono moltissime le condivisioni di post relativi alla scomparsa di Miriam per supportare le forze dell'ordine nelle ricerche.

Stando a quanto hanno riferito i suoi familiari Miriam è uscita come tutte le mattine dicendo che sarebbe andata a scuola, ma nell'istituto i suoi compagni e gli insegnanti non l'hanno mai vista arrivare. Gli inquirenti sospettano che si sia allontanata volontariamente, magari con l'aiuto di qualcuno più grande di lei: "Le zie si dicono molto preoccupate – è stato detto in trasmissione – e se c’è qualche maggiorenne che la sta in qualche modo aiutando nella sua fuga, si faccia avanti perché sappia che sta commettendo un grave reato, quello di sottrazione di minore".

I familiari della sedicenne si sono detti molto preoccupati e faticano a capire cosa possa essere successo, ipotizzano però una fuga d’amore proprio con un ragazzo più grande di lei, o una fuga dalla vita quotidiana per trasgredire in compagnia di un’amica. Non è inusuale che una ragazza di quella età scompaia, per poi riapparire pochi giorni dopo, sana e salva. Proprio per questo le forze dell’ordine e i famigliari stanno indagando sugli ultimi contatti avuti dalla ragazza, a cominciare da amiche e amici, e a un eventuale fidanzato: sono attesi aggiornamenti a breve.