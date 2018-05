Sono ore di ansia a Mirandola, in provincia di Modena. Un bambino di appena 10 anni, figlio di genitori di origine pakistana, è scomparso da ieri pomeriggio, venerdì 25 maggio, alle 16. I familiari del piccolo hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato ufficialmente le ricerche una volta trascorse le 24 ore di rito.

La zia del bimbo, che questa sera avrebbe dovuto partecipare alla recita della sua classe, ha riferito di aver visto il nipote per l’ultima volta venerdì pomeriggio, poco prima di prendere i due figli da scuola. Proprio gli zii, in serata, non vedendo rientrare il nipote hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Mirandola. "Sono tornata a casa e lui non c’era più, e neppure la sua bicicletta – ha raccontato la zia in lacrime – e così sono andata al parco giochi, dove spesso andava a giocare con i ragazzini del quartiere, ma non era neppure lì". Alle ricerche stanno partecipando tutte le forze dell'ordine e al momento la questione è rubricata come un allontanamento volontario in seguito ad alcuni screzi con la famiglia.

Le indagini sono in corso e la fotografia del piccolo è stata diramata alle forze dell’ordine anche fuori provincia. La notizia si era subito diffusa in paese dopo essere stata inoltrata in una chat di classe, poi è comparsa sui giornali locali e nel pomeriggio di sabato è stata confermata dai militari dell’Arma.