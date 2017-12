Dopo aver trascorso due anni e mezzo per strada Tommaso, ex macellaio cinquantenne, e la sua amata cagnolina, Sophia, trascorreranno insieme un Natale al caldo. Non dovranno separarsi, come Tommaso aveva messo in conto pur di allontanare la sua amica a quattro zampe dalla strada, ma continueranno a sostenersi l’uno con l’altra e a provare insieme a dare inizio a una nuova vita. Una nuova vita resa possibile da un post su Facebook scritto da una giovane mamma torinese e che nel giro di poche ore è diventato virale. “Ho incontrato Tommaso un giorno. Non mi ero nemmeno accorta che chiedesse l’elemosina finché non ho visto il bicchierino per raccogliere le monete – il racconto a Repubblica di Michela Antonioli, la donna che col suo post ha scatenato una gara di solidarietà nei confronti dell’uomo – Con lui c’era Sophia, una cagnolina tenuta benissimo. Ho chiesto se avesse bisogno di crocchette per lei, Tommaso mi ha risposto che gli serviva un lavoro, un posto dove andare con la sua cagnolina. Era pronto a darla in adozione a una famiglia e separarsene purché lei trovasse una cuccia calda”. Dopo aver parlato con l’uomo, Michela ha deciso di scattagli una foto e di pubblicarla su Facebook insieme alla sua storia. Il social network ha fatto il resto.

In tantissimi hanno condiviso e commentato l’appello di Michela e ben presto per Tommaso sono arrivate diverse offerte di lavoro e di sistemazioni. Il risultato di tanta generosità è che Tommaso e la sua Sophia sono partiti per Padova dove hanno trovato una casa e un lavoro. L’uomo dovrà occuparsi di una quindicina di cani disabili. Ora Tommaso sa che tocca a lui darsi da fare per ricominciare. L’uomo ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato tramite foto con la sua Sophia e messaggi lasciati tra i commenti del post di Michela. E ha ringraziato quanti si sono interessati della vicenda la stessa Michela, ancora incredula per quanto accaduto: “Questo Natale è un po’ più dolce adesso. Grazie di cuore a tutti”, ha scritto la donna, che per giorni – ha spiegato – si è ritrovata a rispondere a centinaia di messaggi di quanti volevano aiutare Tommaso e Sophia.