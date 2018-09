In questi giorni stiamo vedendo, sui social network e soprattutto Facebook, tantissime foto di bambini al loro primo giorno di scuola. Sono immagini che ci fanno sorridere e sentire stringere il cuore. Ma il video che arriva da Carnforth, nel Lancashire, potrebbe superare ogni immagine. La protagonista del filmato è Millie Bea Hughes, una bimba di 4 anni affetta da paralisi cerebrale, pronta per il suo primo giorno. Ad assisterla e incoraggiarla nella non facile camminata, c’è sua madre, la 36enne Natalie, e il suo gemello Evan. "Millie era così determinata e voleva farlo", ha detto Natalie. "Mi fa piangere ogni volta che guardo quel video. Evan la stava animando, puoi vedere i suoi piedini nella clip e sentirlo chiedere: ‘Devo prendere le sue stampelle o un giocattolo?' È davvero dolce” dice emozionata la 36enne.

Millie è nata con una paralisi cerebrale e ha subito già diverse operazioni nella sua giovane vita. Recentemente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico costato £ 32.000 ($ 24,500), combinato con mesi di terapia fisica, per aiutarla a camminare in maniera autonoma e compiere quei primi passi verso la scuola. "Mi rende davvero, davvero orgogliosa, è arrivata così lontano con tutto il suo fisico, poi c’è Evan che vuole sempre aiutarla", ha detto la madre. “Si vogliono davvero bene e lui le chiede ‘Stai bene, Millie?' e prova ad aiutarla. Quando andiamo al parco si assicura che si diverta e la spinge sull'altalena, è davvero bello da vedere!” aggiunge la genitrice.

La Paralisi cerebrale è una delle malattia neuromotoria più frequente in età pediatrica. Dovuta a un danno irreversibile ma non progressivo del sistema nervoso centrale per cause differenti (come un'emorragia o un'ischemia), ha ripercussioni specialmente sul sistema muscolo scheletrico, che progrediscono e peggiorano durante tutta la vita e specialmente durante il periodo di crescita del bambino e che possono essere associate a problemi intellettivi.