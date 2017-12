E' figlio di imprenditori di successo, ma a soli 13 anni ha dimostrato già di sapere essere molto generoso, tanto da aver devoluto una grande parte dei risparmi in aiuti ai senzatetto di San Diego, negli Stati Uniti. Kenan Pala, questo il nome del giovane mecenate, è il fondatore di Kids 4 Community, un'organizzazione di volontariato particolarmente attenta ai ragazzi che si riunisce regolarmente e opera, tra le altre cose, per fornire ai più bisognosi kit igienici, coperte, vestiti e tutto ciò di cui più possono avere bisogno, soprattutto quando le temperature diventano particolarmente rigide, come a ridosso del Natale. L'attività di benefattore ha permesso a Kenan di essere uno dei 10 giovani vincitori del Prudential Spirit of Community Award 2017.

Kenan frequenta la Francis Parker School di San Diego ed è il figlio maggiore di Serhat Pala e Zeynep Ilgaz, immigrati negli Stati Uniti dalla Turchia nel 1998. Dopo essersi laureati alla San Diego State University i due hanno fondato la Confirm Biosciences, società leader nella realizzazione di prodotti farmaceutici e test antidroga. Con il passare degli anni sono riusciti a guadagnare una fortuna. "Restituire agli Stati Uniti una parte di quello che questo paese ci ha dato l'opportunità di guadagnare è da sempre una delle nostre priorità, e per questo abbiamo insegnato a nostro figlio ad essere molto generoso specialmente con i più bisognosi".