Vendevano gioielli falsi firmati “Chanel” e “Bulgari”: Sequestro in un negozio di un centro commerciale Gioielli falsi firmati “Gucci”, “Dior”, “Chanel” o ancora “Yves Saint Laurent” o “Bulgari”: è quanto sequestrato dalla guardia di finanza del comando provinciale di Milano in un negozio di un centro commerciale.

A cura di Ilaria Quattrone

Gioielli falsi firmati "Gucci", "Dior", "Chanel" o ancora "Yves Saint Laurent" o "Bulgari": è quanto sequestrato dalla guardia di finanza del comando provinciale di Milano in un negozio di un centro commerciale. Si tratta, si legge in una nota stampa, di oltre settecento articoli e di oltre 272mila prodotti cosmetici privi della loro etichettatura.

I gioielli falsi venduti in un negozio di un centro commerciale

Le Fiamme Gialle, durante i controlli nel negozio, hanno trovato bracciali, collane, anelli e orecchini ovviamente falsi. Dagli approfondimenti effettuati dalla guardia di finanza, è emerso che i prodotti avevano colossali differenze rispetto a quelli originali. In alcuni casi mancavano i cartellini con l'ologramma termosaldato che dimostra che un oggetto non è stato contraffatto e in tutti i casi invece era possibile notare la scarsa qualità dei materiali oltre alla mancanza del packaging originale.

In un altro negozio trovati dei cosmetici senza etichetta

Tutti gli oggetti riportavano comunque il marchio della casa di moda così da poter trarre in inganno i clienti. Altri gioielli sono stati trovati all'interno di cassettiere non esposte al pubblico. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il titolare del negozio è stato denunciato a piede libero. In un altro intervento, le Fiamme Gialle hanno trovato oltre 272mila prodotti senza etichetta: questi cosmetici sono stati trovati un locale di un grossista che si trova a Milano. Anche in questo caso, sempre considerato che i prodotti potrebbero causare un danno alla salute dei clienti, è stato disposto il sequestro e il responsabile è stato multato.