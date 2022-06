Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto in un laghetto: era scomparso dall’11 giugno È stato ritrovato il corpo di un 18enne in un laghetto: il ragazzo era sparito da due giorni.

È stato trovato morto in un lago a San Novo di Zibigo San Giacomo, nell'hinterland milanese, un ragazzo di 18 anni che era residente a Gaggiano. Il giovane era sparito sabato 11 giugno. Era infatti uscito di casa e non vi era più tornato: erano stati ritrovati solo i documenti e due telefoni. Nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, è stato poi ritrovato il corpo.

Il cadavere ritrovato dai sommozzatori

Il cadavere è stato infatti riportato a riva dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Gli stessi che avevano avviato le ricerche dal 13 giugno. Il padre infatti era andato in caserma a Binasco per denunciare la scomparsa del figlio che non dava più notizie. Da lì erano iniziate quindi le ricerche: i carabinieri avevano trovato sulla riva del laghetto, oltre ai documenti e ai cellulari, anche il monopattino.

L'analisi delle telecamere di sorveglianza

Questo ha portato le forze dell'ordine a concentrare le ricerche in acqua. In base agli elementi raccolti fino a questo momento dai carabinieri, il 18enne è arrivato al lago da solo. Lo specchio d'acqua si trova infatti all'interno di un club dove sono poste delle telecamere di videosorveglianza: è stato quindi ripreso mentre entrava in maniera furtiva.

Le piste sulle quali si sta indagando

Non lo si vede però, purtroppo, uscire. Gli inquirenti quindi indagano su quanto possa essere successo: per il momento sono aperte tutte le ipotesi. Si batte sia la pista dell'incidente che del gesto volontario. La famiglia ha però detto ai militari che il 18enne non avrebbe avuto alcun problema. Per gli inquirenti resta quindi un mistero da risolvere.