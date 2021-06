"Questa trivella è entrata dentro nel mio ufficio. Sembravano due esplosioni": a raccontarlo in una intervista a Fanpage.it è uno dei testimoni dell'incidente verificatosi questa mattina, martedì 15 giugno, poco dopo le 10.45 in via Serio a Milano. Una trivella, mentre era in funzione, è collassata su un palazzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l'edificio dell'IFOM – l'istituto di ricerca sui tumori a livello molecolare – che ha riportato diversi danni, è stato evacuato. Un operaio, ha spiegato a Fanpage.it, che il terreno probabilmente ha ceduto causando poi la perdita di controllo del mezzo.

Un ricercatore: Ho urlato a un mio collega scappa fuori

"Ho urlato a un mio collega scappa fuori", aggiunge ancora uno dei ricercatori. Sabbia, fumo e olio hanno invaso in poco tempo gli uffici: "La prima cosa che abbiamo fatto è cercare di capire se gli altri colleghi erano tutti in salvo perché veramente sembrava apocalittico". Dopodiché tutti i ricercatori sono usciti in maniera ordinata dall'edificio. A spaventare infatti era soprattutto il fatto che il motore fosse ancora in funzione e potesse, in un modo o nell'altro, provocare il collasso della struttura.

La zona fortunatamente non è molto frequentata

Dalle videocamere di sorveglianza è stato possibile scoprire che proprio nel momento in cui la trivella si stava abbattendo sulla struttura, stava passando una persona che fortunatamente non è stata coinvolta nell'incidente: "Abbiamo guardato le immagini per verificare se qualcuno si fosse ferito", racconta sempre un altro ricercatore. La zona però, essendo un'area di parcheggio, non è molto trafficata. Anche questo ha contribuito a evitare una tragedia.