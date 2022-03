Torna dall’Ucraina con i quattro nipoti e trova la sua casa occupata Prima di tornare in Italia, ha chiesto a una nipote che viveva a Pioltello di preparare la sua casa per l’accoglienza dei suoi 4 nipoti: la donna ha però scoperto che l’abitazione era stata occupata abusivamente.

A cura di Ilaria Quattrone

Era tornata in Ucraina poco prima dell'inizio della guerra. Una volta esploso il conflitto, era intenzionata a tornare in Italia – e precisamente a Piotello, nell'hinterland di Milano – portando con sé i suoi nipoti. Ha quindi chiesto, a un'altra nipote di controllare e preparare il suo appartamento. Da lì la scoperta: la sua abitazione era stata occupata abusivamente. L'unico modo per poter risolvere questo problema, era quindi avvisare le forze dell'ordine.

L'intervento degli agenti della polizia locale

È così hanno infatti fatto: gli agenti della polizia locale di Pioltello – sono loro stessi a raccontare la storia sul loro profilo Facebook – sono intervenuti e hanno provveduto a sgomberare i locali. Gli occupanti abusivi avevano rotto la serratura e poi l'avevano prontamente sostituita. L'uomo che aveva occupato illegalmente l'abitazione e l'aveva anche danneggiata, è stato quindi deferito all'Autorità giudiziaria. La donna ha così potuto far arrivare in Italia i suoi quattro nipoti: "Un augurio di buon viaggio alla zia – scrive la Locale – e ai quattro nipoti con la speranza di abbracciarli presto".

L'accoglienza a Milano e in Lombardia

Intanto a Milano prosegue il piano di accoglienza per i profughi ucraini. Sono state a messe disposizione sia Casa Jannacci con 68 posti che la struttura di via Aldini 74. In caso di aumento delle richieste sia il Comune – coordinata con la Prefettura – valuteranno di utilizzare altri edifici. Sempre per l'accoglienza saranno previste risorse per 900mila euro. Intanto anche Regione ha avviato una manifestazione d'interesse rivolta agli alberghi lombardi proprio per ospitare i profughi. Anche in questo caso, le strutture saranno attivate di volta in volta e in base alle richieste.