Si aggrappa all’armadio e gli cade addosso, muore schiacciato È accaduto stamattina a Milano, zona Isola. Un uomo, colpito da un malore improvviso, è morto tirandosi addosso l’armadio di casa propria e rimanendo così schiacciato dal peso del mobile.

Un incidente domestico fatale, quello accaduto nella tarda mattinata di oggi a Milano. Un uomo, residente in via Volturno (quartiere Isola, a nord della città), è morto schiacciato dal peso dell'armadio di casa propria. A provocare il tutto, secondo la ricostruzione dei Vigili del Fuoco, sembra sia stato un malore improvviso, che ha spinto l'uomo ad aggrapparsi all'armadio e così a tirarselo addosso.

Il ladro nell'armadio

E, sempre nella giornata di oggi, la polizia è intervenuta dopo una segnalazione di una 26enne che abita in un appartamento in zona Greco-Turro (Milano). La chiamata è arrivata in piena notte, quando la giovane si è svegliata all'improvviso e ha trovato l'anta dell'armadio aperta: dentro, a rovistare tra oggetti e vestiti, un ladro.

Messo in fuga dalle urla della ragazza, è scappato dal piano rialzato e si è messo a correre per strada. Tutto inutile: grazie alla descrizione della vittima, gli agenti sono riusciti a individuarlo e bloccarlo. È un 27enne marocchino, irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio. Adesso si trova agli arresti, con l'accusa di tentato furto in abitazione.