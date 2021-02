in foto: (Immagine di repertorio)

Avevano organizzato una festa in una sala da ballo con tanto di addetti alla musica e camerieri: a Seriate, in provincia di Bergamo, nella serata di ieri domenica 7 febbraio i carabinieri hanno identificato e multato circa ottanta persone responsabili di aver violato le disposizioni anti-Covid.

Ottanta persone sorprese a festeggiare in una sala da ballo

Attirati dalla musica alta, i militari sono entrati in una sala da ballo e hanno trovato una ottantina di persone intente a ballare senza rispettare le distanze di sicurezza. L'organizzatore della festa aveva addirittura ingaggiato addetti alla musica e diversi camerieri. I carabinieri hanno quindi provveduto a identificare i partecipanti e i responsabili dell'organizzazione del party che sono stati poi multati. Inoltre è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

Altri due party abusivi a Milano

In questo weekend sono state fermati altre due feste abusive a Milano. Nella serata di sabato 6 febbraio in un appartamento in via Cirillo, zona Arco della Pace, i carabinieri hanno sorpreso intorno alle 22.30 ben 17 persone – tutte tra i venti e i 35 anni – intenti a festeggiare. I militari hanno quindi proceduto con l'identificazione e le multe. L'organizzatore del party avrebbe poi rivelato di aver affittato la casa per sé e altre 4 amici salvo poi presentarsi 16 persone. Nella stessa serata in zona Gambara è stata scoperto un altro party: 25 persone sono state sorprese all'interno di un b&b verso le 2.30 di notte. A dare l'allarme sono stati i vicini. Anche in questo caso, le forze dell'ordine hanno sanzionato i partecipanti.