in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dai carabinieri di Appiano Gentile, comune in provincia di Como, perché accusato di aver scritto "Gay nei forni" su un muro e aver disegnato una svastica e una croce celtica. Il 56enne è stato identificato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo essere stato rintracciato, l'uomo ha ammesso di essere stato responsabile del gesto.

Trovate in casa dell'uomo le bombolette utilizzate

Il 56enne è originario di Veniano, comune in provincia di Como. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 giugno, ad Appiano Gentile ha realizzato la scritta su un muro di una recinzione privata che affaccia su via Grilloni. Subito dopo ha disegnato anche la svastica e la croce celtica. Nella sua abitazione i militari hanno trovato la bomboletta spray utilizzata. Oggetto che è stato poi sequestrato. L'uomo intanto è stato denunciato in stato di libertà.

A Milano si svolge l'ultimo evento del Pride 2021

Proprio in questi giorni si sta svolgendo a Milano il Pride 2021: l'evento è tornato in piazza dopo che l'anno scorso è stato realizzato solo virtualmente a causa della pandemia da Coronavirus. In questi giorni sono state tante le iniziative promosse a sostegno del ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia. Nel capoluogo meneghino oggi pomeriggio, sabato 26 giugno, si è svolto l'evento finale all'Arco della Pace. Presenti sia il sindaco Giuseppe Sala che il deputato Alessandro Zan, promotore del ddl. La tradizionale parata è stata sostituita da una biciclettata. Migliaia di cittadini sono scesi in strada a sostegno del disegno di legge e del Pride.