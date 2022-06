Scontro tra un’auto e un tir, Adrian muore a 19 anni: la sua fidanzata 17enne è ancora grave Adrian Andrei Costin è il 19enne che ieri ha perso la vita in un tragico incidente stradale: con lui in auto, c’era la fidanzata di appena 17 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Adrian Andrei Costin, il ragazzo di 19 anni che ieri è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. Il 19enne si trovava in auto insieme alla sua fidanzata, una 17enne, che è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Stando a quanto accaduto ieri, mercoledì 8 giugno, il ragazzo – intorno alle 12.30 – si trovava a bordo della sua auto quando è avvenuto l'impatto con un camion.

L'auto ridotta in un groviglio di lamiere

L'incidente è avvenuto sulla provinciale Marengo – Pozzolo al confine proprio con il comune di Marmirolo. Stando a una prima ricostruzione, l'auto stava uscendo da una strada laterale: il 19enne potrebbe non aver rispettato lo stop – una dinamica ancora da chiarire – e il camion che stava arrivando, ha centrato in pieno l'automobile. Il mezzo è stato ridotto in un groviglio di lamiere. Illeso il conducente del tir, un uomo di 52 anni che però è ancora sotto choc. È stato proprio lui a dare l'allarme.

Il 19enne è morto sul colpo

Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i medici e i paramedici del 118: questi ultimi però, nel caso del 19enne, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, il ragazzo è infatti morto sul colpo. La 17enne invece è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale con un elicottero: la sua prognosi resta riservata. Il 19enne viveva a Remedello: si era diplomato all'afgp Centro Bonsignori e lavorava da un anno in un'azienda meccanica di Isorella: la salma è adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma presto potrebbe essere riconsegnata ai suoi genitori e al fratello più grande, ai quali tutta la comunità di Remedello si stringe.