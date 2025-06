video suggerito

Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, condannati 10 anarchici: pene fino a 4 anni e 7 mesi Il primo grado del processo contro 11 anarchici sostenitori di Alfredo Cospito si è concluso con 10 condanne e un'assoluzione. Le pene vanno da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni e sette mesi. I colpevoli sono accusati a vario titolo di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento per la manifestazione dell'11 febbraio del 2023 in sostegno di Alfredo Cospito.

Il tribunale di Milano ha condannato in primo grado dieci degli undici anarchici accusati a vario titolo di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento, per gli scontri avvenuti in una manifestazione del 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. Le pene variano da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni e sette mesi. C'è stata una sola assoluzione.

I fatti contestati risalgono all'11 febbraio di due anni fa, quando gli ambienti anarchici organizzarono una manifestazione in sostegno ad Alfredo Cospito, il membro della Federazione Anarchica Informale che in quei giorni stava portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41bis a cui era sottoposto. Secondo quanto ricostruito durante le indagini dai pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti, il corteo si era riunito in piazza XXIV Maggio, a Milano, ma già "dopo circa 400 metri erano iniziati i primi imbrattamenti, anche il danneggiamento di due auto Enjoy e il lancio di oggetti di vario genere".

Alcuni dei manifestanti si erano asserragliati dietro uno striscione "rinforzato con il plexiglass" e indossavano caschetti e passamontagna. Un gruppo si era staccato dal serpentone e aveva danneggiato le vetrine di un banca, la filiale di Credit Agricole in viale Bligny, e quelle di un negozio poco più avanti. Molti di loro avevano tentato, secondo i pm, di "tenere lontani giornalisti e polizia" anche con il "lancio di palloncini d'acqua". Alla fine del corteo, in viale Sabotino, si erano verificati anche gli scontri con le forze dell'ordine con lanci di petardi e bottiglie.