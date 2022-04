Ritrovato il corpo di Carlo Morandi: l’uomo era scomparso cinque mesi fa È stato ritrovato il corpo di Carlo Morandi, l’uomo di 60 anni che era scomparso dalla sua abitazione in provincia di Mantova, lo scorso novembre.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato ritrovato il corpo di Carlo Morandi, l'uomo di sessant'anni – originario e residente a Ostiglia, comune in provincia di Mantova – scomparso a novembre 2021. Il cadavere è stato trovato nella giornata di ieri, venerdì 15 aprile, da alcuni pescatori che avrebbero visto spuntare l'auto del 60enne dalle acque del Po. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco: dopo aver recuperato la Fiat Panda e stato trovato anche il corpo di Morandi che adesso si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Mantova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'uomo era scomparso lo scorso novembre

L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 6 novembre: si era alzato all'alba e, senza avvisare nessuno, aveva lasciato la casa in cui viveva con la moglie e la figlia ed era partito a bordo della sua Fiat Panda. Dopo alcune ore, non riuscendo in alcun modo a mettersi in contatto con lui, le due donne avevano allertato le forze dell'ordine. Da lì, era stato lanciato un appello sui social e poi erano partite le ricerche.

Il ritrovamento e il recupero del corpo

I carabinieri di Ostiglia, insieme ai colleghi della compagnia di Gonzaga, avevano iniziato a cercarlo in tutta la zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco si erano poi immersi nel Po, ma non avevano trovato nulla. I militari inoltre avevano anche analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ma del 60enne o della sua auto nessuna traccia. Fino poi al suo ritrovamento. Ieri pomeriggio i pescatori hanno segnalato l'auto che, probabilmente a causa del fatto che il Po è in secca, è riemersa.