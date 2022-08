Rissa tra automobilisti: uno dei due estrae dal bagagliaio una spada da samurai Una rissa per una precedenza mancata tra due automobilisti a Quinto de’ Stampi (Rozzano) è degenerata ieri sera in uno scontro d’armi, con una katana giapponese lunga oltre un metro.

Succede, a volte, per strada. Due automobilisti si scontrano e iniziano a volare parole grosse: un lieve tamponamento, un parcheggio rubato, uno stop saltato. Quello che non succede, di solito, è che uno dei due all'improvviso estragga dal bagagliaio una katana lunga oltre un metro. Proprio quella, la spada dei samurai giapponesi.

Non è accaduto nell'isola del Sol Levante ma nel cuore della periferia milanese, Quinto de' Stampi.

La polizia di Rozzano è intervenuta ieri sera in via Lambro, richiamata dalle urla di due automobilisti in lite per una precedenza mancata. E quando finalmente le volanti hanno raggiunto il luogo della rissa, gli agenti non potevano credere ai loro occhi: uno dei due stava infatti brandendo una lama sottilissima lunga un metro. Sequestrata al volo la spada, e denunciato il proprietario per violenza privata aggravata. Denunciato anche l'altro conducente, e le tre persone che erano a bordo delle due auto e che hanno fomentato la discussione (di cui due presenti illegalmente sul territorio italiano).

Il samurai con il cappello da cow-boy

Solo qualche mese fa, a Milano, la polizia aveva fermato un altro aspirante samurai. Camminava tranquillo per via Desenzano, quartiere Bande Nere, armato di una katana e vestito da cow-boy. Dopo l'arresto, nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati anche un gladio romano con lama appena affilata, fionde e altre armi senza il porto necessario per la detenzione.