Riscaldamenti rotti allo storico liceo Parini di Milano: sospese le lezioni, studenti mandati a casa Al liceo Parini di Milano sono state sospese le lezioni a causa di un guasto ai riscaldamenti.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Lezioni sospese al liceo classico statale "Giuseppe Parini" di Milano. Nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre, si è verificato un guasto a un bruciatore. Per questo motivo, il dirigente scolastico Massimo Nunzio Barrella ha pubblicato una circolare: "Si comunica che – a tutela della salute e della sicurezza delle persone di tutta la comunità scolastica, in primis degli studenti – per un guasto verificatosi presso la centrale riscaldamenti, in data odierna è stato necessario sospendere le lezioni alle ore 12 per insufficienza delle temperature registrate".

Il guasto riparato dai tecnici della città metropolitana

I tecnici inviati da Città Metropolitana, come scritto nel documento, sono intervenuti questa mattina e hanno risolto il problema. Nonostante questo però le temperature registrate all'interno della struttura erano ancora basse. A rendere impossibile un loro incremento, sono state anche le misure di prevenzione contro il Covid-19 che impongono un'areazione costante. Secondo il preside, il guasto potrebbe ripresentarsi: è infatti necessario un intervento strutturale a tutto l'impianto di riscaldamento.

Un problema che riguarda altri istituti

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sembrerebbe che problemi ai riscaldamenti siano stati riscontrati in altri istituti scolastici. Temperature basse sono state registrate nella tecnostruttura del Boccioni e in altre aree del Moreshi. Operai stanno intervenendo in queste scuole e in quella del Maxwell e del Verri. Il problema potrebbe essere da imputare alle nevicate e al gelo di questi giorni che potrebbero aver sovraccaricato gli impianti.