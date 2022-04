Resta incastrato nel portone dell’officina, ladro chiede aiuto: soccorso e arrestato In provincia di Pavia, un ladro ha provato a derubare una officina, ma è rimasto incastrato. Ha dovuto chiedere aiuto e, dopo essere stato soccorso, è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

È rimasto incastrato nel portone dell'officina proprio mentre la stava derubando: vista la situazione, si è trovato costretto a chiedere aiuto. Per lui sono quindi scattate le manette. L'episodio si è verificato in un comune in provincia di Pavia nella notte tra domenica, 17 aprile, e lunedì 18 aprile. L'uomo è stato portato in ospedale e denunciato.

Il furto e la fuga

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", un 27enne era entrato in un'officina di Cassolnovo con l'intento di rubare alcuni attrezzi: dopo aver compiuto il colpo, ha lasciato un martinetto in ferro con l'obiettivo di bloccare la porta. Proprio mentre cercava di scappare, l'attrezzo si è sganciato e l'uomo è rimasto incastrato per diverse ore.

La chiamata alle forze dell'ordine

All'alba il ladro ha quindi iniziato a urlare attirando l'attenzione di un passante ha così chiamato il numero unico delle emergenze 112. In attesa che arrivassero i soccorsi, il 27enne – che ha diversi precedenti e risiede a Vigevano – ha provato a uscire dallo spazio in cui era bloccato, ma senza successo.

I soccorsi e poi l'arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gravellona Lomellina, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. I pompieri sono riusciti a liberarlo. Dopo essere stato trasferito al policlinico San Matteo di Pavia, dove ha ricevuto tutte le cure del caso, i carabinieri lo hanno portato in caserma dove è scattata la denuncia. Dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e danneggiamento. Dopo l'arresto, per lui è stato previsto l'obbligo di dimora a Vigevano.