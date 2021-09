Ragazza aggredita e molestata dopo aver consegnato la cena: salvata dalla polizia, arrestato 39enne Una ragazza di vent’anni aveva appena finito di consegnare del cibo a domicilio quando è stata bloccata da un uomo che ha tentato di violentarla: è successo ieri sera, martedì 28 settembre, a Milano. La giovane è riuscita a scappare e avvisare la polizia che poco dopo ha arrestato l’aggressore, un uomo di 39 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Aveva appena consegnato del cibo a domicilio quando è stata aggredita da un uomo che ha tentato di violentarla: è successo a Milano nella giornata di ieri, martedì 28 settembre. La ragazza fortunatamente è riuscita a individuare una volante della polizia: gli agenti l'hanno così aiutata e poco dopo hanno trovato e arrestato il responsabile. L'aggressore dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. La 20enne non ha riportato ferite.

Il 39enne è stato arrestato poco dopo

L'aggressione è avvenuta intorno alle 20 di sera tra via Benedetto Marcello e via Vitruvio, vicino alla Stazione Centrale. La giovane aveva appena finito di portare una consegna di cibo delivery a un ristorante quando è stata avvicinata dall'uomo. Il 39enne, senza fissa dimora, l'ha bloccata e poi ha iniziato a palpeggiarla. La ragazza è riuscita scappare. Poco dopo ha avvistato una volante della polizia. Dopo aver raccontato quanto subito, gli agenti si sono messi subito sulle tracce dell'uomo. Il 39enne è stato trovato vicino al luogo in cui è avvenuta l'aggressione. È stato e fermato e arrestato.

Donna di 30 anni viene aggredita dopo il turno di lavoro

Solo qualche settimana fa, un'altra donna è stata aggredita mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro al bar: il tutto è avvenuto in via Ornato a Milano, vicino all'ospedale Niguarda. L'uomo ha messo le mani sotto ai vestiti della 30enne e poi ha provato a violentarla. La vittima è poi riuscita a far scappare l'aggressore. Dopo aver chiamato il 112, è stata trasportata in ospedale. La polizia ha cercato di trovare l'uomo, ma senza alcun risultato. Per identificarlo gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.