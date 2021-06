in foto: Un frame del video

Riproduzioni di dinosauri e mammut, ma soprattutto hard rock: è questo lo scenario ripreso nel video postato su YouTube il 6 giugno scorso dal canale Kosmo VanHalenItalia. Il video ha come protagonisti il noto gruppo statunitense Van Halen, che ha segnato la storia del hard rock. A stupire però è il fatto che la clip sia stata girata nel famoso Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda, nella provincia lombarda di Cremona. Le immagini erano state "lasciate" in un archivio e sono riemerse pochi giorni fa scatenando la gioia dei fan.

Il video girato tra le zampe del brontosauro del Parco

Nel video si vedono i Van Halen mentre si esibiscono sulle note del famoso brano "So This Love?" tra le zampe di un brontosauro, uno dei simboli del Parco aperto ben 43 anni fa. Il gruppo aveva girato il video probabilmente nel novembre del 1981, probabilmente mentre si trovavano in tour in Italia. La perfomance andò poi in onda sulla Rai l'1 gennaio 1982 durante il programma televisivo Happy Circus. Subito dopo, rimase tra gli archivi per riemergere ben oltre trent'anni dopo.

In pochi giorni superate oltre 180mila visualizzazioni

Dopo la pubblicazione sul canale YouTube, il video ha riscosso numerosi commenti e visualizzazioni. In soli tre giorni – il video è stato postato il 6 giugno – ha ottenuto oltre 180mila visualizzazioni e quasi cinquecento commenti. Dall'Italia agli Stati Uniti, sono diversi i fan che hanno voluto condividere l'emozione di poter rivedere quelle immagini. Il disco, in cui è contenuto il brano, all'epoca aveva ottenuto ben due dischi di platino negli Stati Uniti e aveva venduto oltre due milioni di copie.