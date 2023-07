Quali sono le condizioni del parco di Monza che ospiterà il concerto di Bruce Springsteen dopo il maltempo Nuovo sopralluogo nel parco di Monza dopo i temporali delle ultime ore: il sindaco di Monza a Fanpage.it rassicura i fan.

Domani 25 luglio il prato della Gerascia a Monza ospita il concerto di Bruce Springsteen. A poco più di 24 ore dalla prima nota d'inizio a far preoccupare gli organizzatori sono le condizioni del parco, bersaglio dei forti temporali di oggi lunedì 24 luglio e dei giorni precedenti. In questi momenti sono in corso le valutazioni dei danni nel parco.

La preoccupazione degli ambientalisti

A sollevare tutti i dubbi del caso sono anche gli ambientalisti: temono che il maltempo non garantisca la tenuta del terreno che ha già richiesto l'intervento nella zona dei vigili del fuoco. Così gli ambientalisti si sono rivolti al sindaco di Monza Paolo Pilotto per chiedergli di ripensarci per il via libera al concerto perché il concerto non farebbe altro che "aggravare una situazione già molto pesante per la fragilità del Parco e mettendo a rischio migliaia di persone". Per ora però dovrebbe restare tutto confermato: domani, nubifragio o meno, prato della Gerascia si prepara ad accogliere 15mila persone.

Il sindaco di Monza conferma che il concerto si farà

Il sindaco di Monza a Fanpage.it ha rassicurato i fan del Boss: "Arrivo da tre ore di sopralluogo nel parco con i responsabili della zona e i tecnici. I danni che abbiamo trovato dopo il temporale sono ancora di alberi e rami caduti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita". E poi aggiunge: "Dopo i forti temporali di venerdì il parco era stato completamente pulito. Ora con questa ondata di maltempo dobbiamo fare di nuovo i conti con rami spezzati. Ma il concerto è confermato. Rimane tutta la zona sotto controllo nel caso si dovranno verificare altri eventi meteorologici". Intanto continuano i lavori di rimozione di alberi e rami in zona: i giardini reali resteranno chiusi fino a mercoledì 26 luglio per permettere di ripristinare l'area dai danni del maltempo.

Allerta arancione in Lombardia per le prossime 24 ore

Attenzione però al meteo: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali nelle prossime 24 ore. L'attenzione è massima. Il maltempo degli scorsi giorni ha costretto l'amministrazione di Monza a chiedere lo stato di emergenza: il comune infatti già conta tetti di case scoperchiati, almeno 150 alberi caduti a terra, detriti per strada e grossi rami precipitati sulle automobili parcheggiate. Nei giorni scorsi il parco di Monza era stato chiuso al pubblico, l'apertura era prevista per oggi a mezzogiorno ma restano da capire i danni degli ultimi temporali.