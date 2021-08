Prova a superare l’esame della patente con un kit da spia, denunciato 25enne Un vero e proprio kit da spia per superare l’esame teorico ed ottenere la patente di guida. Lo stratagemma messo in campo da un 25enne consisteva in un micro cellulare a forma di carta di credito che riprendeva, da un foro nella camicia, lo schermo dove venivano proiettate le domande. Il tutto collegato a un auricolare bluetooth e a un secondo cellulare. Il trucco però è stato scoperto e il ragazzo denunciato per tentata truffa.

A cura di Redazione Milano

Ha tentato di superare l'esame di teoria della patente imbrogliando con un vero e proprio kit da spia. È accaduto alla motorizzazione di Bergamo dove un 25enne, originario dell'India, è stato denunciato per tentata truffa. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe finito sotto la lente degli esaminatori a causa del suo comportamento sospetto: era infatti molto agitato. A quel punto sono stati avvisati i carabinieri della sezione di Bergamo, che una volta arrivati nella sede in cui si stava svolgendo l'esame, hanno fermato il ragazzo.

Il 25enne è stato trovato in possesso di un mini auricolare bluetooth, collegato ad un piccolissimo telefono a forma di carta di credito, e a un telefono incollato sul petto. La fotocamera si trovava dietro un foro della camicia. In questo modo si poteva inquadrare lo schermo sul quale venivano proiettate le domande. Il giovane è stato portato in caserma e, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Aveva nascosto la telecamera nella mascherina, denunciato

Non è stato il primo e non sarà nemmeno l'ultimo stratagemma fantasioso per riuscire a superare in modo fraudolento l'esame della patente di guida. A marzo infatti un uomo aveva nascosto nella mascherina una fotocamera. Il 50enne di origine nigeriana, era stato denunciato per truffa dagli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio. Il trucco utilizzato per imbrogliare era semplice: riprendeva le domande e un complice gli suggeriva le risposte facendo vibrare un secondo cellulare nascosto. Gli esaminatori però si sono accorti della truffa in corso e sono intervenuti.