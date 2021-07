Previsoni meteo Milano e Lombardia domani 30 luglio: ancora pioggia e forti temporali Continua anche per domani il maltempo che nelle scorse ore ha messo in ginocchio la Lombardia soprattutto nelle province di Como e Varese. Per la giornata di venerdì 30 luglio sono attese piogge e temporali. Oggi invece giornata di tregua con un cielo prevalentemente sereno e poco nuvoloso. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Non è finita l'ondata di maltempo sulla Lombardia che ha costretto Regione Lombardia a chiedere lo stato di emergenza. Solo oggi giovedì 29 luglio è prevista una tregua: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Per poi nella giornata di domani venerdì 30 luglio tornare forti temporali. Situazione che preoccupa soprattutto in queste ore quando parte della regione, soprattutto la provincia di Como e la provincia di Varese, sta facendo i conti con i danni causati delle violente precipitazioni degli scorsi giorni. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia sul meteo di oggi e domani.

Previsioni meteo a Milano e Lombardia di oggi giovedì 29 luglio

In prevalenza il cielo sarà sereno e poco nuvoloso con locali annuvolamenti via via più consistenti in mattinata sulla pianura e nel pomeriggio sulle Prealpi. Oggi la poggia è attesa solo debole e isolata nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Le temperature saranno in aumento: le minime oscilleranno tra i 16 e 20 gradi e le massime tra i 29 e i 33 gradi. Lo zero termico sarà registrato intono a 4.400 metri.

Previsioni meteo a Milano e Lombardia di domani venerdì 30 luglio

Domani tornano i temporali. Gli annuvolamenti più evidenti e compatti sono previsti sui rilievi con il passare delle ore. Le precipitazioni poi sono sparse su fascia alpini e prealpina con temporali intensi. Anche domani le minime e le massime sono il lieve aumento: valori minimi in pianura intorno a 19 gradi e massimi intorno a 31 gradi. Domani i venti in pianura saranno perà deboli di direzione variabile, in montagna da deboli a moderati verso occidente, specialmente in quota.