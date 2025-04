video suggerito

Poliziotto con la felpa dei neonanizisti polacchi: cosa prevede il regolamento Un poliziotto durante la manifestazione pro Palestina dello scorso 12 aprile a Milano è stato filmato con in dosso un giubbotto con un'aquila stampata sulla schiena accompagnata dalla frase 'Narodowa duma", slogan traducibile come 'Orgoglio nazionale' e usato dalle formazioni di estrema destra in Polonia. Lui si è giustificato dicendo di non sapere il significato del simbolo, ma questo non esclude l'errore. Ecco cosa prevede il regolamento per i poliziotti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto della manifestazione pro Palestina di Milano del 12 aprile (LaPresse)

"È stato chiaramente un errore che verrà sanzionato, ma non sapeva che quello stemma fosse riconducibile a una formazione di estrema destra". A parlare a Fanpage.it è Enzo Delle Cave, segretario nazionale del Sindacato italiano Appartenenti Polizia (Siap), in merito al poliziotto che durante la manifestazione pro Palestina dello scorso 12 aprile a Milano è stato filmato con in dosso un giubbotto con un'aquila stampata sulla schiena accompagnata dalla frase ‘Narodowa duma‘. Si tratta di uno slogan traducibile come ‘Orgoglio nazionale' e usato dalle formazioni di estrema destra in Polonia. Come appreso da Fanpage.it, nei confronti dell'agente verrà avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare a una sanzione.

Nei confronti dell'agente verrà comunque avviato un procedimento disciplinare, che probabilmente porterà a una sanzione: "Gli agenti indossano i propri abiti", ha affermato il presidente del Siap, "ma comunque da regolamento non si possono mostrare simboli di qualunque schieramento politico". Resta quindi l'errore. Le verifiche che verranno eseguite serviranno a stabilire se si sia effettivamente trattato di uno sbaglio involontario e se non ci siano altri elementi di incompatibilità con il ruolo di ordine pubblico che ricopre.

Delle Cave ha spiegato inoltre che l'agente in questione, identificato dai colleghi della Digos, per la manifestazione di sabato 12 aprile non aveva specifiche competenze di ordine pubblico, perciò doveva presentarsi in borghese. "Ha messo i suoi abiti come fanno tutti i poliziotti in questi casi", ha detto il segretario nazionale del Siap. "Era arrivato con un giubbotto con sopra una bandiera americana, ma ha preferito mettersi l'altro che aveva nell'armadietto per evitare possibili critiche".

Quello che poi ha indossato, però, riportava sulla schiena un'aquila stilizzata e la frase ‘Narodowa duma', uno slogan usato dalle frange dell'estrema destra polacca. L'agente è stato filmato e l'immagine rappresentata sul suo giubbotto ha scatenato numerose polemiche. "Ha dichiarato in atti ufficiali di averlo acquistato nel 2017 durante un viaggio in Polonia", ha spiegato Delle Cave, "senza avere idea di cosa significasse quello stemma". Ora le indagini ricostruiranno l'attendibilità della sua versione.