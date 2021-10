Paura sulla superstrada: automobilista sbaglia svincolo e finisce nella corsia sbagliata Ha invaso la corsia sbagliata sulla superstrada che collega Milano con la Valtellina. L’episodio è stato ripreso da un altro automobilista. Nonostante le segnalazioni alla polizia stradale, l’auto non è stata trovata. Non è la prima volta che un episodio del genere accade in quel tratto di strada.

A cura di Ilaria Quattrone

Frame del video dell’auto contromano (Fonte: Andrea Marzorati Facebook)

Paura sulla superstrada che collega Milano con la Valtellina: una persona alla guida di un'automobile avrebbe sbagliato lo svincolo della strada invadendo così la corsia sbagliata. L'episodio è stato ripreso da un altro automobilista e postato su Facebook. Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, martedì 5 ottobre, all'uscita per Colico. Quanto accaduto però non è il primo episodio: più volte è capitato di vedere automobili in contromano in quel tratto di strada.

L'episodio ripreso da una telecamera installata su un furgone

La vicenda è stata ripresa – come riporta il giornale Sondrio Today – da una telecamera installata sul parabrezza di un furgone. Oltre lui, altre persone hanno segnalato la presenza dell'auto contromano alla polizia stradale. Gli agenti delle sezioni di Mese e Bellano sono così intervenuti, ma non hanno trovato l'auto. "Per come sono posizionati i cartelli indicatori in questa zona è gia un miracolo che non accada più di frequente", scrive un'utente commentando il video postato sulla pagina Facebook "SS 36 dello Spluga, SP 72 e SS 340 Regina – situazione in diretta".

Incidente a Chieti, anziano contromano investe un'altra auto

Solo alcuni giorni fa a Chieti, allo svincolo della strada statale 81 Piceno Aprutina, c'è stato un drammatico incidente causato proprio dall'invasione di una corsia opposta al senso di marcia. Nel pomeriggio del 21 settembre un anziano è entrato contromano nella strada che collega Chieti con Pescara causando un incidente. La sua auto infatti si è schiantata contro un'altra: l'anziano è morto sul colpo mentre i passeggeri dell'altra macchina sono rimasti lievemente feriti.