Paura alla stazione della metro di Porta Venezia: cedono le scale mobili L’incidente nel pomeriggio di ieri. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Atm apre un’indagine sulle cause dell’incidente e sulla manutenzione.

A cura di Redazione Milano

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri – venerdì 18 marzo – nella stazione della metropolitana di Porta Venezia a Milano. Erano circa le 18.30 quando le scale mobili che collegano la banchina della metropolitana alla stazione del passante, hanno ceduto. Si tratta del nastro di scale che viaggia in discesa. Al momento dell'incidente una decina di passeggeri si trovava sopra le scale mobili, ma per fortuna non hanno avuto conseguenze e sono riuscite a scendere senza conseguenze. Solo qualche momento di paura e un forte scossone ma nessun ferito. Ora sarà compito di Atm capire cosa sia accaduto e le ragioni dell'incidente, soprattutto verificare se la manutenzione sia stata eseguita correttamente. Intanto l'accesso alle scale mobili è stato interdetto in attesa che venga rimessa in funzione dopo i test del caso sul corretto funzionamento.