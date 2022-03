Occupato il liceo scientifico Leonardo da Vinci a Milano: è la 23esima scuola da gennaio Oltre ai motivi generali che hanno caratterizzato le altre occupazioni, c’è anche la contestazione relativa allo scioglimento del consiglio d’Istituto.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora una scuola occupata a Milano: si tratta del liceo scientifico Leonardo da Vinci. Nella mattinata di oggi, lunedì 28 marzo, decine di studenti si sono ritrovati davanti all'istituto e – dopo un'assemblea – hanno deciso di procedere con l'azione di protesta. Dopo essere entrati all'interno, hanno appeso sulla facciata uno striscione con la scritta: "Leonardo occupato".

È la 23esima scuola occupata

Quella di oggi è la 23esima scuola occupata da gennaio. Oltre alle motivazioni di carattere generale che hanno spinto le altre scuole milanesi verso la decisione di occupare, gli studenti del Leonardo hanno scelto questa contestazione per un altro motivo: lo scioglimento del consiglio di istituto da parte dell'Ufficio scolastico regionale. Una decisione – gli studenti hanno detto di essere intenzionati a presentare ricorso contro il decreto – che sarebbe conseguenza di una faida tra gli studenti e la presidenza.

Il manifesto degli studenti

All'interno del documento si fa poi riferimento a un sondaggio sul benessere psicologico che è stato diffuso proprio dal Collettivo negli scorsi mesi. Da questo è emerso che il 65 per cento degli studenti sostengono di aver trovato degli insegnanti "che non supportano i propri studenti e non aiutano nei casi di difficoltà". Oltre l'80 per cento afferma che il carico di lavoro provochi preoccupazione e ansia e il 30 per cento sostiene di provarli anche quando non riceve delle valutazioni. Gli studenti hanno poi proposto di poter valutare l'ipotesi di inserire degli incontri con esperti proprio per aumentare la consapevolezza sulla salute mentale e i disturbi psichici.