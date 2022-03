Nessun assalto ai supermercati di Milano, ma i prodotti sono contingentati Nei supermercati di Milano, per il momento, non si registra alcun tipo di assalto. Alcuni prodotti sono però contingentati.

Per il momento non si registra alcun assalto ai supermercati di Milano. È vero però che, in alcuni punti vendita, sono apparsi degli avvisi in cui si evidenzia qualche possibilità criticità dovuta a un contingentamento di alcuni prodotti. È il caso della catena Penny Market: "L'attuale situazione in Ucraina – si legge in un cartello affisso fuori da un punto vendita – rende più complessi i processi di approvvigionamento di alcuni prodotti. Come segno di responsabilità e cortesia verso gli altri clienti, ti chiediamo di limitare il tuo acquisto di olio di semi in massimo tre bottiglie al giorno per formati da uno e due litri e una bottiglia al giorno per formati da cinque litri".

La situazione all'Ipercoop

Anche all'Ipercoop a Bonola nella giornata di ieri, lunedì 14 marzo, i comparti di alcuni scaffali erano vuoti. Si tratta però di prodotti in promozione e quindi è possibile che siano terminati proprio per questo motivo. Contatti da Fanpage.it, l'azienda Coop ha infatti confermato che, per il momento, non si registrano criticità: "Per il momento il fenomeno promozionale sembrerebbe battere quello di accaparramento. Non ci hanno segnalato alcuna criticità. La situazione è però in evoluzione e costantemente monitorata".

L'unico posto dove è stato segnalato, settimana scorsa, un fenomeno di accaparramento è in un punto vendita al confine con la Svizzera dove diversi cittadini hanno fatto scorta di beni primari: "Parliamo però di un negozio di 1.000 metri quadri, al confine con la Svizzera. L’unico caso che abbiamo registrato è stato lì, ma comunque è stato gestito".

