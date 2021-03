Il fenomeno è ormai diventato una costante soprattutto nei weekend, a Milano ma non solo: sono diverse le persone, soprattutto giovani nella fascia tra i 20 e i 30 anni di età, che si ritrovano in case (a volte affittate per l'occasione su piattaforme come Airbnb) per dare vita a feste "clandestine", considerando l'emergenza Coronavirus in corso. E in parallelo a questo fenomeno, segno di mancato rispetto delle regole e della difficile situazione, ma anche di stanchezza per 12 lunghi mesi di privazioni, aumentano le "segnalazioni" da parte dei cittadini. Inquilini disturbati da rumori molesti e sospetti, o attirati da insoliti capannelli di persone nei parchi, denunciano sempre più alle forze dell'ordine assembramenti e feste illegali.

Segnalazioni tramite telefono e app

Le segnalazioni non arrivano solo tramite telefonate al 112, ma anche attraverso l'app Youpol della polizia, come spiega il "Corriere della sera". E la possibilità di fare denunce anche in forma anonima nasconde, come altro lato della medaglia, anche l'eventualità che le denunce non siano sempre fondate. Nell'ultimo fine settimana sono stati cinque i party clandestini interrotti a Milano dalle forze dell'ordine: le feste avvengono in case affittate per l'occasione, ma anche all'interno di locali che dovrebbero essere chiusi, ma aprono solo per clienti "selezionati".

C'è chi critica il clima da delazione

Lo scorso weekend è stato l'ultimo in zona arancione rafforzato per la Lombardia, attesa adesso da almeno due settimane di zona rossa. Secondo Giuseppe Schettino, dirigente dell'Ufficio prevenzione generale della Questura intervistato dal quotidiano "La Repubblica", cambierà però poco sul fronte degli interventi per porre fine a party illegali: "Avremo il nostro daffare soprattutto nel weekend". C'è chi, di fronte a questo clima che sembra un po' di "delazione", parla di una situazione simile al "modello Germania Est, con una nuova categoria: lo spione delle feste": a dirlo Mirko Mazzali, delegato alle periferie del sindaco Beppe Sala. Il dirigente Schettino però spiega a "Repubblica" perché, a suo dire, sia importante sempre segnalare: "È chiaro che noi non siamo contro le feste. Ma bisogna pensare che da ognuna di questa si può sviluppare un cluster che poi ha diffusione rapidissima e può fare danni devastanti nelle case e nelle famiglie di tutti i partecipanti. Ne basta uno solo, anche asintomatico al coronavirus, e il danno è fatto".