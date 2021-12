Morta Maria Cristina Gilardoni, titolare della Gilardoni Raggi X: dai successi alle accuse di mobbing È morta Maria Cristina Gilardoni, la storica manager e titolare dell’azienda Gilardoni Raggi X che fu accusata di maltrettamenti e mobbing nei confronti dei suoi dipendenti.

È morta Maria Cristina Gilardoni: la storica titolare della Gilardoni Raggi X di Mandello del Lario, comune in provincia di Lecco. La donna è morta all'età di 88 anni, nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre. L'azienda, aperta dal padre, era nota per la produzione di impianti per la sicurezza e per la diagnostica medica. Tanti i successi alternati però dalle accuse di mobbing e maltrattamenti ai danni dei suoi dipendenti.

Nel 1987 divenne titolare dell'azienda fondata dal padre

Nel 1987 diventa titolare dell'azienda che era stata fondata dal padre nel 1948. Sarà una delle poche donne ad assumere il potere in un settore esclusivamente maschile. Viene nominata Cavaliere del Lavoro e fin da subito dimostra la sua dedizione all'azienda. Tutti iniziano a conoscerla, per il suo carattere spigoloso e molto forte. Nel 2015 viene investita dalle indagini e dalle accuse. La squadra mobile di Lecco raccoglie le denunce di abusi, prevaricazioni, violenze verbali e addirittura fisica nei confronti dei dipendenti.

Le accuse di mobbing e la scoperta della malattia

Tanto che in molti decidono di dimettersi lasciando posizioni scoperte e causando dei disservizi. In totale i sindacati e gli investigatori raccolgono una cinquantina di denunce. Vengono piazzate telecamere e cimici negli uffici, per le conferme necessarie. Nel 2017, il Tribunale delle imprese rimuove la donna e l'azienda viene affidata al figlio Marco Taccani Gilardoni. Una decisione mai accettata da Maria Cristina Gilardoni, che in quello stesso anno provò a entrare nell'azienda e venne bloccata da dei guardiani. Un episodio dove i toni si accesero tanto che un vetro andò in frantumi e tanto da rendersi necessario l'intervento dei carabinieri. La malattia che le viene diagnosticata le consente di uscire dal processo. Nel 2020, il Tribunale di Lecco assolve tutti gli altri imputati "perché il fatto non sussiste".