Una donna di 30 anni è stata aggredita nella notte a Milano, in via Tommaso Marino, in pieno centro storico, tra piazza Duomo e il Teatro La Scala. La giovane, una senza fissa dimora di origini albanesi, è però riuscita a sottrarsi al suo aggressore e a fuggire nel luogo dove si trovava il suo compagno, che immediatamente ha richiamato gli agenti della Polizia Locale. I caschi bianchi hanno raccolto la denuncia della vittima e poi l'hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118, che era giunto sul posto con un'ambulanza per prestare i primi soccorsi. Dopodiché è scattata la caccia all'uomo. Le indagini sono affidate agli investigatori del Comando Decentrato 1 della Polizia Locale, che per primo è intervenuto, affiancato dal Nucleo Tutela Donne e Minori.

Acquisite le immagini delle telecamere del centro storico

Gli uomini della Polizia Locale hanno già acquisito i video delle numerose telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, che si trovano in zona. Le immagini poi saranno passate al setaccio per individuare anche i minimi dettagli che possano condurre ad individuare ed identificare l'uomo. L'aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta attorno alle ore 4 della notte tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio, nella zona di via Tommaso Marino. Si tratta di una stradina del centro, poco distante da piazza Duomo. Data l'ora tarda, però, la strada era particolarmente isolata in quel momento e questo avrebbe potuto agevolare l'uomo nel tentativo di aggressione alla giovane donna sola, nella strada buia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.