Un regalo da non scordare mai. Perché non per tutti un'ambulanza della Croce Rossa di Milano fa uno strappo alla regola regalando qualche minuto in uno dei posti più magici della città. Lo sa bene Luca, un ragazzo di 16 anni affetto da una grave malattia invalidante. Per una giornata le attenzioni dell'equipe dei paramedici sono state tutte per lui: Luca, insieme alla mamma, atterra a Milano dove lo attende "una visita medica specialistica molto importante", racconta in un post la Croce Rossa della Lombardia. Tutto va per il verso giusto e la visita finisce anche prima del previsto. C'è ancora tempo: l'areo riparte dopo qualche ora, quindi è inutile attendere fermi in aeroporto. Così l'equipe dell'ambulanza incaricata al trasporto non ci pensa due volte e prevede una sosta fuori dai piani. "Alla partenza del volo di rientro mancano ancora molto e la prospettiva è quella di passare fermi in attesa dell’imbarco. Ma Luca e la madre stanno per avere una sorpresa: un membro dell’equipaggio propone di allungare il tragitto e approfittarne per un giro turistico della città", si legge ancora nel post.

Il tour della città a bordo dell'ambulanza

Il pomeriggio, dunque, si trasforma in un tour per i luoghi più spettacolari di Milano: ogni volta che l'ambulanza si ferma davanti a un palazzo, piazza o monumento si apre il portellone posteriore così che Luca dalla barella possa vedere tutto, senza mai perdersi nulla. "Ad ogni tappa un sorriso gli illumina il viso. C’è spazio anche per una breve merenda e per un incontro con una pattuglia di carabinieri che mostrano a Luca le loro moto". Le attenzioni della città sono per Luca: "Un gesto che è riuscito a regalargli un po’ di spensieratezza. A lui e alla sua mamma, in una giornata davvero difficile". A un certo punto però le strade si dividono: Luca sale con la madre sull'aereo e l'equipaggio ritornano in sede, "felice di non aver rinunciato a fare qualcosa di speciale".