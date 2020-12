Ci sono le prime immagini del progetto e c'è anche il via libera della giunta comunale. La nuova biblioteca nel quartiere di Lorenteggio, dunque, si farà: il progetto definitivo lo ha presentato sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Cultura, Filippo del Corno, spiegando tutti i dettagli. "Si tratta di 2mila metri quadri pensati per le funzioni delle biblioteche del futuro, con ampie zone a scaffale aperto, spazi per laboratori e sale studio. E ancora: zone dedicate ad attività espositive e incontri letterari, con soluzioni flessibili e adattabili alle diverse esigenze degli utenti". Un progetto realizzato grazie ad un concorso internazionale: "La nuova progettazione architettonica di qualità è protagonista di uno sviluppo urbano sostenibile attraverso funzioni pubbliche culturali nei quartieri della nostra città". Per l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran la biblioteca diventerà "di sicuro un simbolo della Milano del futuro".

Il progetto della biblioteca era stato presentato nel 2018

Non può che essere, dunque, un bel regalo per il quartiere periferico di Lorenteggio. Il progetto della "Biblioteca del futuro" era già stato presentato nel 2018 sul sito degli architetti di Milano dove era stato lanciato il concorso internazionale. Il progetto aveva conquistato tutti, soprattutto per la sua connessione studiata tra la biblioteca e il resto del quartiere. "Gli ampi archi del piano terra funzionano – aveva precisato gli architetti – come un'infrastruttura urbana di uso pubblico e dividendo l'area davanti all'edificio in tre settori paralleli: una piazza che connette la vecchia biblioteca con il mercato comunale, un’area verde adatta a ospitare attività come il pic nic e cinema all’aperto, una zona di pertinenza della nuova struttura con aree gioco". In più sono previsti nuovi alberi e una nuova pavimentazione omogenea, una nuova illuminazione e un nuovo arredo urbano. Veramente un bel regalo.