Il 25 gennaio gli studenti delle scuole superiori lombarde sono tornati in classe. Un rientro a cui è stato fin da subito posto un limite: la soglia del cinquanta percento. Limite che nel caso della città di Milano rimarrà, stando a quanto stabilito dalla Prefettura, fino alla fine di febbraio. La decisione arriva dopo un incontro con l'Agenzia di tutela della Salute della città metropolitana che nei dati forniti ha mostrato un incremento dei contagi da Covid tra studenti e operatori scolastici. Un aumento che però riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado e non solo le superiori.

Aumentano i contagi e gli alunni in isolamento

Il prolungamento della soglia del cinquanta percento è considerata una precauzione necessaria per consentire ai ragazzi di proseguire la didattica in presenza. In particolare i dati presi in esame riguardano il confronto tra la settimana del 18 e 24 gennaio e quella successiva del 25-31 gennaio: nel primo caso si sono registrati complessivamente 239 casi positivi (178 studenti e 61 operatori), nel secondo invece l'incremento è stato di 124 casi in più. Sono stati infatti 363 i contagi attestati (278 alunni e 96 operatori). In particolare nella settimana 18-24 gennaio i contagi più elevati si sono registrati nelle scuole primarie con 74 alunni e operatori positivi. Nella settimana 25-31 gennaio il primato è rimasto sempre alle scuole primarie con 96 casi seguite però dagli istituti superiori con 84 contagi. Per quanto riguarda l'isolamento domiciliare, nella settimana 18-24 gennaio si sono registrati 2.375 persone in quarantena (2.241 studenti e 134 operatori) mentre nella settimana 25-31 gennaio sono stati 3.254 persone in isolamento con 3.090 studenti e 164 operatori. Ovviamente i numeri sono inferiori rispetto al trend registrato a ottobre e novembre, in piena seconda ondata. In quell'occasione i contagi superavano le mille unità, con la settimana del 2-8 novembre dove si sono registrati 2.616 casi positivi e 24.908 persone in isolamento.

Il Piano scuola

Per favorire la possibilità di far rientrare il prima possibile il 75 per cento degli studenti in classe e poi la totalità, la città di Milano nelle settimane precedenti aveva dato avvia al cosiddetto "Piano Scuola Milano". I negozi continueranno ad aprire dopo le 10.15 e gli uffici dopo le 9.30. Atm ha inoltre incrementato le corse e i numeri dei mezzi disponibili oltre che fornire agli studenti degli istituti più frequentati delle navette che li possano portare a scuola. Inoltre, anche per le metropolitane, i tram, i treni e i bus rimane la soglia del cinquanta per cento con il blocco dei tornelli delle metro quando questa viene superata.