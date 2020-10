Milano, Fedez a processo per lesioni il 25 febbraio: quattro anni fa la lite con un vicino di casa

Fedez sarà ascoltato dal giudice di pace il prossimo 25 febbraio, in un’udienza del processo che lo vede accusato di lesioni. Il rapper milanese dovrà difendersi dall’accusa mossagli dal suo ex vicino di casa. I fatti risalgono al 2016 quando era scoppiata una lite con l’inquilino dell’appartamento a fianco al suo a cui era stata in seguito data una prognosi di 10 giorni. Durante la prima udienza tra i testimoni in difesa del rapper c’era l’allora amico Fabio Rovazzi in qualità di testimone.