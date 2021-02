in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano con le accuse di rapina e violenza sessuale. Nella notte il 31enne, cittadino cinese, si è introdotto nell'appartamento dell'ex compagna in via Comasina raggiungendo la camera da letto delle donna e tentando di avere con lei un rapporto sessuale. Nello stesso letto dormivano i due figli minorenni della coppia che però fortunatamente non si sono accorti di nulla. La donna a questo punto ha cercato di opporsi agli insistenti palpeggiamenti e ai tentativi da parte dell'uomo di strapparle i vestiti di dosso.

La vittima è riuscita a chiamare i carabinieri

La donna avrebbe lottato contro l'ex per cercare di allontanarlo di casa ma senza riuscirci: l'uomo infatti, non accettando il rifiuto, ha iniziato a prende a schiaffi la donna e a minacciandola facendosi consegnare 1.300 euro, i proventi del centro estetico che lei stessa gestiva. La vittima a questo punto è riuscita a chiedere l'intervento dei carabinieri: i militari una volta sul posto hanno fermato immediatamente l'uomo e restituito alla donna il borsello con i contanti. L'arrestato è stato poi trasferito al carcere di San Vittore dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Altra tentata violenza in pieno centro a Milano

A sfuggire a un'altro tentato di violenza sessuale lo scorso 28 novembre era stata una donna di 32 anni, allenatrice di pattinaggio a Busto Arsizio e Monza. La vittima stava passeggiando per City Life quando è stata sorpresa alle spalle da un uomo che le avrebbe messo una mano davanti alla bocca, l'avrebbe fatta cadere a terra e iniziato a toccarla. L'allenatrice si era poi sfogata sui social, precisando: "Questi animali devono morire".