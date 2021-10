Milano, carabinieri si arrampicano sulla facciata di una casa per arrestare un ladro I carabinieri, aiutati dai vigili del fuoco, si sono arrampicati sulla facciata di una casa per riuscire a prendere un ladro che si era introdotto in un appartamento a Milano. I militari hanno percorso lo stesso tragitto compiuto dal criminale. Le foto dell’operazione acrobatica sono state poi condivise sui social.

A cura di Redazione Milano

Si sono calati nel vuoto per entrare dalla stessa finestra in cui alcuni ladri si erano introdotti in un appartamento: è successo a Milano dove alcuni militari dei carabinieri – insieme ai vigili del fuoco – hanno percorso lo stesso tragitto dei ladri pur di identificarli e arrivare a loro. Senza paura e con grande abilità atletica un carabiniere ha scalato più di un piano aggrappandosi ai davanzali e alle persiane fino a raggiungere l'appartamento: tutto sotto la sorveglianza dei colleghi dell'Arma e dei vigili del fuoco. L'operazione è stata documentata dai carabinieri e le foto sono state condivise sui social. Tanti i commenti di apprezzamento per le forze dell'ordine e il loro quotidiano impegno per intervenire in difesa dei cittadini rischiando la loro vita.

Tremosine, donna partorisce nell'auto di una pattuglia di carabinieri

Solo qualche giorno fa un altro episodio ha visto protagonisti dei carabinieri, che questa volta sono stati in grado di aiutare una giovane coppia a partorire per strada. Era accaduto nel Bresciano, nella notte tra il 29 e il 30 settembre, quando i due futuri neo genitori erano partita dalla frazione di Tremosine perché la madre stava accusando delle forti contrazioni. Durante il viaggio, i dolori erano diventati ormai insopportabili e avevano costretto il padre a fermare la macchina e chiedere aiuto. Fortunatamente era di passaggio una pattuglia dei carabinieri. I militari, in costante collegamento telefonico con i medici e paramedici del 118, erano riusciti a far nascere la bimba senza nessuna complicazione. Entrambe erano state poi trasferite al Santa Chiara di Trento e ora stanno bene.