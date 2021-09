Milano, a 105 anni la signora Maria si vaccina contro il Covid: “Un esempio per tutti” Anche la signora Maria, di 105 anni, ha detto sì al vaccino anti Covid. L’anziana, descritta come “brillante” dal Policlinico di Milano, ha ricevuto la prima dose del farmaco contro il Coronavirus nel Padiglione Granelli del nosocomio, reparto in cui è ricoverata. Durante la sua vita ha visto due guerre mondiali e le atrocità del Nazismo nei campi di concentramento.

Anche la signora Maria, di 105 anni, ha detto sì al vaccino anti Covid. L'anziana, descritta come "brillante" dal Policlinico di Milano, ha ricevuto la prima dose del farmaco contro il Coronavirus nel Padiglione Granelli del nosocomio, reparto in cui è ricoverata. Come spiegato dall'ospedale con un post su Facebook, la donna ha accettato l'inoculazione "nonostante qualche piccolo timore iniziale e lo stupore nel vedere tante persone attorno a lei".

Una vita di battaglie tra guerre mondiali e campi di concentramento

Nel lungo post social, l'ospedale milanese spiega che la 105enne "si appresta a vincere l’ennesima battaglia in una vita tutta da raccontare". Classe 1916, la signora Maria ha visto due guerre mondiali e attraversato il duro periodo della "diffusione della spagnola. Ha provato sulla sua pelle l’orrore dei campi di concentramento, dove è stata deportata". Per questo motivo, assicura il Policlinico, "ha deciso di affrontare l’emergenza Covid-19 con la stessa forza di volontà con la quale ha superato gli ostacoli incontrati in tutti questi anni, mostrandosi come esempio per le nuove generazioni".

Il Policlinico: Maria non si è sottratta, aderendo alla campagna vaccinale

Il nosocomio aggiunge poi dettagli sulla signora, "ricoverata da tempo nel nostro ospedale", scrivono su Facebook, spiegando che "non appena le condizioni cliniche lo hanno permesso, ha deciso di non tirarsi indietro e di aderire alla campagna vaccinale". Nella foto allegata, la signora Maria è ritratta insieme ad Anna Fracanzani, Direttore di reparto, Michaela Corso, caposala e Flaminia Gentiloni, coordinatore del team vaccinale".