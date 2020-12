Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per la giornata di domenica 20 dicembre. Secondo quanto riportato dai meterologi di Arpa Lombardia, "un flusso di correnti umide meridionali precede l'arrivo di una vasta area perturbata dal Nord Europa. Tuttavia, la Lombardia resterà solo marginalmente interessata da questo passaggio, con effetti al suolo scarsi e perlopiù rappresentati da deboli piogge nella giornata di domenica". La prima parte della nuova settimana sarà quindi caratterizzata "ancora da molte nubi e scarse precipitazioni in un contesto generale di temperature superiori alle medie del periodo".

Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 20 dicembre

Per domenica 20 dicembre atteso cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli o molto deboli diffuse su Appennino, gran parte della pianura e Prealpi. Sporadiche e intermittenti sulle Alpi. Neve debole o nevischio oltre i 1800-2000 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 4-7 °C, massimi tra 7-10 °C. Possibile formazione di nebbie dopo il tramonto sulla bassa pianura.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 21 dicembre

Lunedì 21 dicembre previsto cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli dal pomeriggio sui settori confinali alpini, nevose oltre i 1600-1800 metri. Possibili deboli piogge sull'Appennino nella seconda parte del giorno. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. Valori minimi in pianura intorno a 4 °C, massimi intorno a 7 °C.

Martedì 22 dicembre 2020 in pianura cielogeneralmente molto nuvoloso o coperto, su Alpi, Prealpi e Appennino nuvoloso con parziali schiarite. Minime e massime in prevalenza stazionarie.