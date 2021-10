Meteo a Milano per il ponte di Halloween e Ognissanti: previste precipitazioni e cielo nuvoloso Il weekend di Halloween e di Ognissanti sarà all’insegna del brutto tempo: piogge e cielo nuvoloso caratterizzeranno tutto il ponte e anche la prossima settimana è previsto tempo instabile. Le temperature saranno abbastanza stabili sulle medie stagionali, con al massimo delle punte in lieve calo.

A cura di Redazione Meteo

Il weekend di Halloween e di Ognissanti a Milano e in Lombardia sarà all'insegna del brutto tempo: per la giornata di domani domenica 31 ottobre e giorno di Halloween è previsto infatti tempo instabile e così sarà anche la giornata di lunedì primo novembre, Ognissanti. Il maltempo proseguirà anche durante tutta la prossima settimana, caratterizzata da nubi in particolare in Pianura con temperature anche in leggero calo.

Previsioni meteo Milano per domenica 31 ottobre Halloween

Secondo gli esperti di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Lombardia per la giornata di domani, domenica 31 ottobre, il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni probabili nel pomeriggio, quando la nuvolosità aumenterà ulteriormente. Le temperature minime saranno tra 9 e 11 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. In pianura i venti saranno deboli orientali, in montagna da deboli a moderati meridionali.

Meteo Milano lunedì primo novembre: pioggia e cielo nuvoloso

Per quanto riguarda le previsioni meteo su Milano per lunedì primo novembre il cielo si presenterà in Pianura coperto con nubi anche persistenti per gran parte della giornata, su Alpi e Prealpi ci saranno anche precipitazioni. Le temperature minime saranno di circa 10 gradi, massime attorno ai 13 gradi. Le piogge saranno comunque diffuse sin dalla notte e diventeranno da moderate a localmente forti anche a carattere temporalesco nelle ore centrali della giornata. Le piogge si attenueranno tra il tardo pomeriggio e la sera sulla fascia centro occidentale della Regione Lombardia. I venti in pianura saranno moderati da est al mattino, e in rotazione da ovest nel pomeriggio.