Mauro, l’escursionista morto sul Cervino. Gli amici e i parenti: “Amavi la natura che ti ha tradito” Mauro Roversi è morto all’età di 47 anni: stava facendo un’escursione quando è precipitato in un crepaccio di 25 metri: “Era un uomo buono e un papà meraviglioso”, scrivono su Facebook alcuni amici.

A cura di Ilaria Quattrone

Mauro Roversi (Fonte: Facebook)

Mauro Roversi aveva 47 anni: sabato 26 febbraio si trovava sul Piccolo Cervino, in Svizzera, quando è rimasto vittima di un terribile incidente. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo sia precipitato da circa 3.700 metri di quota. Con lui c'era anche la compagna. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto infatti sul colpo.

I messaggi sui social

Alla notizia della morte di Roversi, su Facebook si sono susseguiti diversi messaggi. In molti lo ricordano per l'amore che provava nei confronti dei suoi due figli. Amici, vicini e parenti hanno dovuto fare i conti con questa terribile perdita: "E ora chi spegnerà quelle luci? Quelle luci che lasciavi sempre da novembre a maggio per dare un po' di allegria. Tu, che ogni volta che ci incontravamo per le scale dicevi sempre qualcosa frettolosamente, sempre di corsa per poter prendere i tuoi ragazzi e portarli in giro per i loro impegni. Che quando erano a casa, per loro era come stare al luna park nella loro stanza magica che avevi creato", scrive una ex vicina sui social.

Il giorno dell'incidente

Il 47enne era originario di Cologno Monzese. Era un amante della montagna e dello sport: "Era un uomo buono e un bravissimo padre", scrive su Facebook l'Associazione Genitori Ic Volta Cologno Monzese. In quella maledetta mattinata si trovava sul Piccolo Cervino perché stava trascorrendo alcuni giorni con la compagna a Breuil-Cervinia. Avevano deciso di fare un'escursione con le ciaspole e i ramponcini quando, arrivati tra il ghiacciaio di Plateau Rosà e il Piccolo Cervino, Roversi è finito in un crepaccio.