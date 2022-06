Lombardia al voto, alle 12 l’affluenza è il 17% alle Comunali e il 7% ai referendum Arrivano i primi dati sull’affluenza: alle 12 i lombardi che si sono presentati alle urne per votare ai referendum sono il 7 per cento, di quelli che invece sono stati chiamati a esprimersi anche sulle comunali solo il 17 per cento ha votato.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

È il giorno delle elezioni comunali in tre capoluoghi di provincia e complessivamente in 128 comuni, di cui 27 con più di 15mila abitanti. Tutti gli italiani invece sono chiamati a esprimersi sui 5 referendum sulla giustizia. Alle 12 l'affluenza per i referendum è poco sopra al 7 per cento, resultato lontano dal quorum ma superiore a quello della media nazionale che al momento è fermo al 5 per cento. Per quanto riguarda le elezioni amministrative invece fino alle 12 i cittadini che si sono presentati alle urne nei comuni al voto sono il 17 per cento: dato che potrebbe essere superiore se si considera che i primi dati arrivano da 49 comuni sui 127 complessivi.

I tre capoluoghi di provincia al voto

I tre capoluoghi di provincia interessati al voto sono Como, Monza e Lodi. In tutte e tre le città il centrodestra cerca la riconferma. A Como il sindaco uscente Mario Landriscina, scaricato dal centrodestra, alla fine ha deciso di non ricandidarsi. In corsa ci sono quattro candidati: Adria Bartolich per la lista Civitas, Barbara Minghetti per il centrosinistra, Giordano Molteni per il centrodestra e Alessandro Rapinese, sostenuto dalla sua lista civica di orientamento di centrodestra. Alle amministrative di Monza il sindaco uscente di centrodestra, Dario Allevi, si ricandida per sfatare un tabù: a nessun primo cittadino è infatti riuscito finora il bis. I suoi sfidanti saranno Paolo Pilotto, vicepreside del liceo Zucchi che ha vinto le primarie di centrosinistra e il consigliere comunale uscente Paolo Piffer (civico). E infine, alle elezioni comunali di Lodi la sindaca uscente, la leghista Sara Casanova, si ricandida dopo cinque anni segnati da polemiche (come ad esempio il famoso "caso mense") e dal dramma della pandemia, che nel Lodigiano ha colpito per primo. Il suo principale sfidante sarà il giovanissimo Andrea Furegato, bancario che a giugno compirà 25 anni, con una lunga esperienza e militanza nel Pd nonostante la giovane età.