Lo show di Roberto Bolle per finanziare il restauro della guglia della Madonnina sul Duomo di Milano Il 7 settembre alle ore 21 si svolgerà lo spettacolo “L’opera Meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano”: l’étoile sarà infatti impegnato in una performance che sosterrà la raccolta fondi necessaria per i lavori di restauro della guglia Maggiore che sostiene la Madonnina del Duomo di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Roberto Bolle danzerà per sostenere la campagna di raccolta fondi per finanziare i lavori di restauro della guglia maggiore del Duomo di Milano: lo spettacolo è promosso da Intesa Sanpaolo e si intitolerà "L'opera Meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano". L'iniziativa andrà in scena martedì 7 settembre alle ore 21 e chiuderà la nona edizione della rassegna del Comune "Estate Sforzesca".

I fondi raccolti serviranno a restaurare la guglia maggiore

I fondi raccolti serviranno per consolidare la guglia maggiore che sostiene dal 1774 la Madonnina. Oltre allo spettacolo dal vivo, l'étoile ha realizzato un video in cui ripercorre la storia della cattedrale di Milano con una visita guidata al Grande Museo del Duomo: "Questa testimonia l'impegno della Veneranda Fabbrica – si legge in una nota stampa – per l'edificazione e la cura del monumento, fin dalla sua istituzione nel 1387 ai giorni nostri, reso possibile per il contributo di tutta la popolazione milanese". Oltre allo spettacolo, ci sarà anche il lancio di una campagna sulla piattaforma For Funding che avrà come obiettivo quello di raccogliere cinquecentomila euro.

L'incontro con Roberto Bolle

Il restauro della guglia è uno dei traguardi più importanti. Il costo dei lavori supera i due milioni di euro. Una cifra molto elevata considerato anche l'anno e mezzo di chiusura e pandemia. E quando l'arciprete del Duomo, Giantonio Borgonovo, ha incontrato Bolle è nata subito l'idea dell'evento: "Per amplificare l'appello della Veneranda Fabbrica – spiega il direttore del Museo del Duomo – a continuare a sostenere i restauri della cattedrale e per far conoscere lo straordinario patrimonio storico-artistico racchiuso nella sua storia".