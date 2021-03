Le hanno bucato per due volte in una settimana le gomme della sua auto parcheggiata sotto casa a Milano, ora Priscilla Losco, una ragazza di 26 anni, si è rivolta agli autori del gesto: "Se vuoi adesso bucami anche le ruote della sedia a rotelle". Per Priscilla non ci sarebbero dubbi: "Si tratta di qualcuno a cui evidentemente vorrebbe il mio posto auto che ho riservato sotto casa. Soprattutto in questo periodo che nella via ci sono i lavori stradali ed è difficile trovare parcheggio". Un parcheggio che invece spetta di diritto a Priscilla che ha bisogno di recarsi in ospedale per le cure quasi tutti i giorni e per questo il Comune le ha affidato un posto auto sotto casa.

Priscilla: "Voglio sensibilizzare, non arrabbiarmi"

E dopo i due atti vandalici Priscilla ha deciso di agire: in questi giorni ha occupato con la sua carrozzina il posto auto e da lì non si è mossa. L'obiettivo è quello di sensibilizzare quella stessa persona che le ha tagliato le gomme. "Farei volentieri a meno della paralisi e del parcheggio privato – ha tenuto a precisare Priscilla ai microfoni di Mediaset -. Ma non posso accettare che sia qualcuno che utilizza metodi minacciosi a farmi rinunciare ad un piccolo diritto. Voglio sensibilizzare, non arrabbiarmi. Spero che chiunque sia stato, possa capire il grosso disagio che mi ha creato". E poi aggiunge: "Ho deciso di parcheggiare me stessa – spiega -. Tre giorni a settimana devo andare in ospedale. Per me tutto è difficile, ogni giorno affronto un ostacolo, una sfida. Soprattutto è faticoso per mia mamma, che mi è sempre vicina". E per questo si rivolge all'autore del gesto: "Se vuoi sono qui per farmi bucare le ruote della sedia a rotelle, voglio vedere se hai il coraggio". Intanto però ora la giovane e la sua famiglia stanno parcheggiando altrove per evitare altre brutte sorprese la mattina. E dopo l'accaduto la ragazza ha deciso di presentato una denuncia.