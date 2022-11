La Lombardia è la regione dove si tradisce di più: tra le città “infedeli” spicca Bergamo Dove si tradisce di più in Italia? In Lombardia, dove addirittura la percentuale delle coppie fedifraghe raggiungerebbe il 75 per cento. Tra le prime tre città in Italia troneggia Bergamo (con Roma e Napoli)

Dove si tradisce di più in Italia? In Lombardia, dove addirittura la percentuale dei coniugi fedifraghi raggiungerebbe il 75 per cento: un podio che la regione del Nord condividerebbe con Campania (74 per cento) e Lazio (72 per cento). Classifica rispecchiata fedelmente anche dalle prime tre città italiane in cui uomini e donne sono più portati a tradire il proprio partner: prima Roma con l'80 per cento, seconda Napoli con il 78 per cento, terza Bergamo con il 76 per cento dei traditori.

In Italia è infedele il 59 per cento delle coppie sposate o conviventi (in Europa solo il 34 per cento)

Sono i dati ottenuti dal portale online Incontri-ExtraConiugali.com, che fotografa le stanze da letto (coniugali e soprattutto non) degli italiani. I quali, secondo questi numeri, tradirebbero molto più che nel resto d'Europa: i fedifraghi qui sarebbero circa il 59 per cento delle coppie sposate o conviventi, contro una media del 34 per cento negli altri stati.

In Lombardia più di 7 uomini e donne su 10 sono propensi a tradire il proprio partner

Crisi del settimo anno, crisi di mezza età, tran tran coniugali, bisogno di sentirsi vivi dopo tanto tempo. Sono tanti i motivi che inducono le persone a concedersi una o più avventure extraconiugali. E se le donne tendono a tradire dopo i 40 anni e poco nei 30, succede il contrario per gli uomini: il 68 per cento dei fedifraghi di sesso maschile è sotto i 40 anni.

In Lombardia, poi, addirittura 7,6 uomini e 7,4 donne su 10 sono disposti a tradire il compagno o la compagna. Seguono, anche in questo caso, uomini e donne residenti in Campania e Lazio con rispettivamente 7,5 e 7,3 uomini e 7,4 e 7 donne su 10 che vogliono vivere un “affaire” sessuale al di fuori della coppia.

E pensare che si tratta solo dei tradimenti "tracciati", mappati dalle app e dai movimenti sul web. Se i numeri del report sembrano alti, insomma, c'è da immaginarsi che possano anche lievitare.