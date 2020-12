in foto: (Repertorio)

Operazione da record all'ospedale Galeazzi di Milano: per la prima volta al mondo, in un unico intervento, è stata effettuata una correzione della Hip-spine syndrome, una patologia grave che colpisce sia la colonna vertebrale che l'anca. L'importante traguardo è stato festeggiato anche dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che su Twitter ha scritto: "Un plauso all’equipe medica Irccs Galeazzi di Milano che, per la prima volta a livello mondiale, con un unico intervento è riuscita a curare una grave patologia dell’anca e colonna vertebrale molto comune tra gli anziani. Un traguardo che ci rende orgogliosi della nostra sanità".

Un plauso all’equipe medica Irccs Galeazzi di Milano che, per la prima volta a livello mondiale, con un unico intervento è riuscita a curare una grave patologia dell’anca e colonna vertebrale molto comune tra gli anziani. Un traguardo che ci rende orgogliosi della nostra sanità pic.twitter.com/fCQWgStcQY — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 20, 2020

L'intervento eseguito su un uomo di 48 anni

Fino a questo momento – fa sapere l'Istituto in una nota stampa – questa particolare patologia veniva trattata con due distinte operazioni. Due interventi che procuravano al paziente dolori, rischi e lunghi tempi di riabilitazione. L'ospedale Galeazzi, grazie al lavoro e alle competenze di due équipe chirurgiche ortopediche, ha voluto quindi mettersi alla prova utilizzando una tecnica mini-invasiva durante un unico intervento. L'operazione, durata due ore, è stata eseguita su un uomo di 48 anni sottoposto ad anestesia spinale con sedazione. Dopodiché sono state effettuate due piccole incisioni sull'addome e sulla coscia. Si è quindi proceduto con la sostituzione di un disco vertebrale degenerato e poi con la ricostruzione dell'articolazione dell'anca, anch'essa degenerata. In particolare, sulla colonna vertebrale è stato eseguito un intervento di revisione: "Il paziente infatti si era già sottoposto in un'altra struttura alla medesima procedura con approccio tradizionale posteriore, ma senza raggiungere il risultato atteso", spiega il dottor Roberto Bassani, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale II.

Il paziente potrà essere dimesso dopo 72 ore

Prima di oggi, i miglioramenti della propria condizione si vedevano solo dopo il secondo intervento. Grazie alla tecnica utilizzata dall'Istituto Galeazzi per il paziente sarà possibile riprendersi rapidamente e senza nessun percorso di riabilitazione: "Il nostro paziente a sole 6 ore dall’intervento si è alzato da solo dal letto senza stampelle e libero da drenaggi. In poche settimane sarà in grado di tornare alla routine lavorativa", precisa il dottor Paolo Sirtori, chirurgo dell'anca dell'Equipe Universitaria di Ortopedia Rigenerativa e Ricostruttiva. Inoltre sempre grazie a questa tecnica si limitano anche i rischi legati all'ospedalizzazione prolungata: il paziente infatti viene dimesso entro 72 ore. "In questo momento – concludono i due specialisti – in cui ci troviamo ad affrontare l'emergenza Covid diviene ancora più importante trattenere i pazienti in ospedale solo il tempo necessario per le cure".