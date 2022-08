Guarite le civette ferite del Parco Nord di Milano: finalmente tornano a volare Tornano a librarsi nel cielo del Parco Nord di Milano due civette e due gheppi, i rapaci feriti che erano stati ricoverati al Centro Recupero Animali Selvatici CRAS di Vanzago (gestito dal WWF). La liberazione ieri dopo le 18.

Pronte per spiccare il volo. Tornano a solcare i cieli di Milano, e in particolare quello sopra la loro "casa" del Parco Nord, le civette ferite che erano state ricoverate al Centro Recupero Animali Selvatici CRAS di Vanzago (gestito dal WWF) che ogni anno si occupa di soccorrere e curare moltissimi animali in difficoltà.

Seguiti da esperti veterinari esperti di fauna selvatica, i rapaci del parco hanno potuto riprendere a volare: ieri la liberazione ufficiale, da parte dei guardaparco e della guardie ecologiche volontarie. Si tratta di due greppi e di due civette. Le liberazioni sono avvenute in due fasce orarie diverse, alle ore 18.30 per i rapaci diurni e alle ore 21 per i notturni.

Esultano sui social i frequentatori del Parco Nord, abituati a vedere i quattro rapaci librarsi con eleganza tra gli alberi del giardino. Quelli diurni, ovviamente, ovvero i gheppi: piccoli falchi dalle ali a ventaglio e dal piumaggio variopinto. "Che emozione vederli liberi… li osservo sempre mentre corro per il parco".

Al contrario delle civette, animali notturni dai grandi occhi tondi e luminosi. Fuoriescono solo di notte, mentre amano sonnecchiare al sole. "Peccato non aver assistito alla loro liberazione, sarebbe stato bello".