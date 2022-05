Gioco erotico con un limone, uomo finisce in ospedale e viene operato Un gioco erotico finito male, non si sa se in solitaria o in coppia con un partner. E la corsa al pronto soccorso di Borgomanero,…

Un gioco erotico finito male, non si sa se in solitaria o in coppia con un partner. E la corsa al pronto soccorso di Borgomanero, nel Novarese. Un uomo, residente sul lago Maggiore, è dovuto ricorrere all'intervento dei medici per estrarre dal proprio corpo un limone: una volta giunto in ospedale, è stato necessario il ricovero e un'operazione chirurgica per rimuovere l'agrume.

Casi frequenti

Non succede di rado che le conseguenze di un gioco erotico finiscano dal letto di casa al lettino del pronto soccorso. A parte i casi di pratiche sessuali più estreme, sono tanti i casi più o meno gravi che i medici si trovano spesso a fronteggiare. Gli incidenti coinvolgono sia donne che uomini: l'età media si aggira intorno ai 40 anni, ma è possibile imbattersi in pazienti più anziani, anche 80enni.